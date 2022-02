Bolsonaro chega a Porto Velho para agenda com presidente do Peru, Pedro Castillo

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O presidente Jair Bolsonaro chegou a Porto Velho (RO) pouco depois das 11h desta quinta-feira para um encontro com o presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castillo, no Palácio Rio Madeira, sede do governo de Rondônia. Na pauta do encontro estão assuntos como, pandemia, comércio e acesso a mercados e cooperações nas áreas de fronteiras, defesa e segurança. Na chegada, Bolsonaro vai conversar com apoiadores presentes nas proximidades do Palácio Rio Madeira. Jornalistas não foram autorizados a acompanhar o encontro com simpatizantes e aguardam no local reservado à imprensa para presenciar o aperto de mão com Castillo.

Continua depois da publicidade

Eduardo Gayer, enviado especial

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].