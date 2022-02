Sylvinho é demitido do Corinthians após derrota em clássico para o Santos

Por Estadão - Estadão 11

Sylvinho deixou o comando do Corinthians no início da madrugada desta quinta-feira. O treinador não resistiu à derrota de virada, por 2 a 1, diante do Santos, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Sylvinho foi fortemente criticado pela torcida nos minutos finais do clássico, principalmente após a consolidação da virada santista.

“Após o jogo, nos reunimos no vestiário com a diretoria do futebol e entendemos ser o momento de interromper o trabalho do nosso treinador. E o momento de fazermos uma correção de rota”, afirmou o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro, em pronunciamento minutos depois do clássico.

Ele agradeceu pelo trabalho realizado por Sylvinho e avisou que o nome do futuro treinador começará a ser definido já nesta quinta-feira. “Aproveito para agradecer todo o empenho, trabalho e dedicação do Sylvinho e de toda a sua comissão técnica. Amanhã nos reuniremos novamente para decidir os próximos passos”, declarou Duilio.

Questionado ao longo da temporada 2021, Sylvinho se manteve no cargo para a atual temporada, mas teve pouco tempo para mostrar serviço. Com uma derrota (para o Santos), um empate (com a Ferroviária) e uma vitória (diante do Santo André), a pressão sobre o treinador aumentou diante da forte reação da torcida na noite desta quarta.

Sylvinho chegou ao Corinthians em maio do ano passado para substituir Vagner Mancini. Com 47 anos, o treinador vinha de seu primeiro trabalho ocupando esta função. No Lyon, ficou poucos meses. No comando técnico da equipe corintiana, Sylvinho somou 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas em 43 partidas, num aproveitamento total de 48,06% dos pontos disputados.

Depois da derrota para o Santos, a principal torcida organizada do Corinthians planejava um protesto contra o treinador em frente ao CT Joaquim Grava. Sylvinho iniciou 2022 sabendo da dura missão de convencer os torcedores e esperava ter fôlego no Estadual para garantir a permanência para a sequência da temporada, que terá ainda a disputa da Copa Libertadores.

Diante da saída do treinador, o Corinthians agora se volta na busca por um novo nome para o comando técnico. Com forte investimento em jogadores experientes, a torcida espera que o perfil seja mantido na busca por um treinador. Recentemente, Jorge Jesus, ex-Flamengo e Benfica, foi especulado no clube.

Estadao Conteudo

