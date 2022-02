Herói do clássico, Marcos Leonardo festeja noite mágica: 'Encaramos com final'

Por Estadão - Estadão 9

Marcos Leonardo fechou 2021 como um dos responsáveis por salvar o Santos do rebaixamento no Brasileirão, emplacando sequência importante de gols. O time abriu a nova temporada com dois tropeços e chegou ao clássico na lanterna da chave. O atacante fez o ataque desencantar na temporada e o time quebrar tabu na casa corintiana que durava desde 2015. Eleito o melhor do embate, revelou como o time se preparou para o duelo: “Encaramos como uma final.”

Aos 18 anos, o camisa 9 foi o último Menino da Vila a renovar contrato. Ficou quase um ano tentando convencer os dirigentes que merecia uma compensação financeira e, de quebra, poderia ser o goleador tão buscado pela diretoria. O acordo só veio há poucos dias e ele já prova no clássico a frieza de um goleador.

“A gente sabia da importância do clássico, começamos mal, mas encaramos com uma final”, revelou. “Demonstramos um empenho sem palavras”, completou o jovem que parece um dos mais experientes em campo. “Somos um time de guerreiros que trabalha todos os dias para ganhar.”

Marcos Leonardo fez belo gol ao passar fácil por João Victor, depois forçou o zagueiro a cometer pênalti que, com frieza, bateu para garantir a virada e o primeiro triunfo santista no ano. “Só tenho a agradecer a Deus pela vitória, pelos gols e pela entrega do time”, festejou.

Depois de um 0 a 0 com a Inter de Limeira, o Santos acabou surpreendido na Vila Belmiro com 1 a 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, o que aumentou a cobrança na equipe. O Santos sofreu no primeiro tempo, saiu atrás do placar na etapa final, mas viu Marcos Leonardo chamar a responsabilidade e aliviar o clima no grupo.

A festa no fim do jogo na Neo Química Arena, com jogadores ajoelhados e apontando aos céus, mostra o peso tirado das costas pelo time santista. Agora, a equipe buscará embalo no Paulistão no domingo, em visita ao Guarani, às 16 horas, no Brinco de Ouro.

