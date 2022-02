CBF divulga tabela de jogos das 38 rodadas do Brasileirão deste ano

Por Estadão - Estadão 11

O Campeonato Brasileiro deste ano já tem sua tabela definida. Em Conselho Técnico realizado nesta quarta-feira, a CBF definiu os confrontos de todas as 38 rodadas. A abertura da competição está marcada para o dia 9 de abril. E vai acabar mais cedo do que de costume, em 13 de novembro.

O atual campeão Atlético-MG começa a defesa do título em casa diante do Internacional. Já o vice-campeão Flamengo visita o Atlético Goianiense na primeira rodada, que está previamente agendada para o fim de semana de 10 de abril. Haverá jogos nos dias 9, 10 e 11.

Terceiro colocado no Brasileirão do ano passado, o Palmeiras receberá o Ceará na busca pelo 11º título do torneio, enquanto o Corinthians visita o atual campeão da Série B, o Botafogo. O São Paulo enfrenta o Athletico-PR como mandante na primeira rodada. O Santos, por sua vez, duela com o Fluminense fora de casa.

O primeiro clássico paulista está agendado para a 3ª rodada (entre os dias 23 e 25 de abril) com Palmeiras e Corinthians se enfrentando com mando de campo da equipe alviverde. Na rodada seguinte (entre 30 de abril e 2 de maio), é a vez de São Paulo e Santos medirem forças.

O Brasileirão deste ano vai começar e terminar mais cedo do que geralmente acontece por causa da Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro. São nestes dois últimos meses do ano que o Campeonato Brasileiro costuma realizar suas últimas e decisivas rodadas.

Desta forma, a principal competição nacional do País será finalizada antes do início do Mundial. Geralmente, o Brasileirão é interrompido quase em sua metade por conta da disputa da Copa.

Confira a tabela das duas primeiras rodadas e também da última:

1ª RODADA

Atlético-MG x Internacional

Fluminense x Santos

Atlético-GO x Flamengo

Palmeiras x Ceará

São Paulo x Athletico-PR

Botafogo x Corinthians

Juventude x Red Bull Bragantino

Fortaleza x Cuiabá

Avaí x América-MG

Coritiba x Goiás

2ª RODADA

América-MG x Juventude

Flamengo x São Paulo

Red Bull Bragantino x Atlético-GO

Corinthians x Avaí

Santos x Coritiba

Internacional x Fortaleza

Ceará x Botafogo

Goiás x Palmeiras

Cuiabá x Fluminense

Athletico-PR x Atlético-MG

38ª E ÚLTIMA RODADA

América-MG x Atlético-GO

Flamengo x Avaí

Red Bull Bragantino x Fluminense

Corinthians x Atlético-MG

Santos x Fortaleza

Internacional x Palmeiras

Ceará x Juventude

Goiás x São Paulo

Cuiabá x Coritiba

Athletico x Botafogo

