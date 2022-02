Disputa eleitoral no Maranhão gera impasse sobre palanques para presidenciáveis

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A decisão do governador Flávio Dino (PSB) de lançar o vice-governador Carlos Brandão (PSDB) à sucessão estadual gerou impasse na definição dos palanques para candidatos à Presidência da República.

Continua depois da publicidade

Logo após o anúncio do apoio de Dino, o senador Weverton Rocha (PDT) disse em entrevista coletiva que vai manter a pré-candidatura ao governo maranhense. A decisão afeta o correligionário e presidenciável Ciro Gomes, que precisará dividir o palanque com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já que Weverton fará campanha também para o petista.

Enquanto Ciro terá que dividir os holofotes, Lula vai ter à disposição mais de um palanque para subir no Maranhão durante a disputa presidencial. O ex-presidente também terá apoio de Brandão e Dino, que vai concorrer a uma vaga no Senado com apoio do PT.

Advertisement

Situação mais difícil tem o pré-candidato ao Planalto pelo PSDB, o governador de São Paulo, João Doria. Até então no ninho tucano, Carlos Brandão anunciou nesta segunda, 31, que vai desembarcar no PSB para concorrer ao governo estadual.

Continua depois da publicidade

A movimentação deve inviabilizar um palanque para Doria, já que o novo destino partidário do vice-governador e a chapa futuramente liderada por ele marcharão com Lula, seu adversário na corrida eleitoral. O PSDB local, no entanto, não anunciou ainda se estará com Brandão.

Procurado pelo Broadcast Político, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, disse que a sigla está conversando sobre “outros projetos no Maranhão”. “Nas próximas semanas, teremos uma posição mais clara do que iremos optar”, declarou, de forma sucinta.

Bruno Luiz

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].