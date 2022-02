Dólar segue em baixa com exterior e possível fluxo de estrangeiros

Por Estadão - Estadão 5

O dólar segue em baixa no mercado local na manhã desta terça-feira, acompanhando a queda da moeda americana e dos retornos dos Treasuries no exterior. Podem estar ocorrendo novos ingressos de capitais de investidores estrangeiros para a bolsa e o mercado de renda fixa, de acordo com operadores de câmbio que estão monitorando o fluxo cambial.

As apostas de aumento de 150 pontos-base da Selic amanhã, para 10,75% ao ano, e a desaceleração do IPC-S de janeiro para 0,49%, de 0,57% em dezembro, acima da mediana estimada (0,46%) estão no radar dos investidores locais e estrangeiros. As 9h35 desta terça-feira, o dólar à vista caía 0,55%, a R$ 5,2762, após mínima a R$ 5,2732 (-0,62%). O dólar para março cedia a R$ 5,3135 (-0,53%), ante mínima a R$ 5,3095 (-0,61%).

