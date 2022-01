Vila Velha divulga balneabilidade de praias e lagoas da cidade

Por Redação - Redação 12

A balneabilidade é um procedimento ambiental que avalia as condições sanitárias das águas destinadas à recreação e aos esportes aquáticos, quando ocorre o contato direto do banhista com a água, tanto no banho de mar como de lagoas. São 17 pontos analisados em Vila Velha.

Dos 17 pontos onde são realizadas as coletas, 10 estão próprios para banho. São eles: Praia do Barrão – Na av. Anderssem Fidalgo Pereira; Praia dos Recifes – Em frente à rua Mar Azul; Praia de Ponta da Fruta II – Em frente à Rua da Bomba; Praia de Itaparica I – Em frente à rua Itaiabaia; Praia de Itaparica II – Colônia de Pescadores; Praia de Itapuã – “Beverly Hills” – Em frente à rua Jair de Andrade; Praia da Costa I – Em frente à av. Champagnat; Praia da Costa II – (Praia da Sereia) e Praia da Concha – Morro da Concha na Barra do Jucu e Lagoa Morada do Sol – Em frente à rua Gerânio.

Estão impróprios para banho 7 pontos. São eles: Praia da Barrinha, próximo à foz do Rio Jucu; Prainha, no sítio histórico; Praia do Ribeiro, na Praia da Costa; Praia de Ponta da Fruta I – em frente à pracinha; Praia Secreta, próximo ao Farol de Santa Luzia; Praia do Bananal – no Morro do Moreno e Lagoa Grande – Av. Espírito Santo.

O resultado sai toda as sextas-feiras. As águas são recolhidas todas as segundas-feiras e enviadas para laboratório. Os testes são liberados e publicados no portal da Prefeitura.

Placas indicativas estão por toda a orla. A verde significa “Própria” e a vermelha indica “Imprópria” para banho. As trocas dessas placas são feitas semanalmente, de acordo com o resultado das análises.

Clique AQUI e acesse o resultado do teste.

