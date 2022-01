Vídeo | Turista americana fica presa a mais de 20 metros de altura após saltar de base jump, em Castelo

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 226

Uma turista americana ficou presa em uma árvore, há mais de 20 metros de altura, após saltar de base jump, no distrito de Estrela do Norte, zona rural de Castelo. O acidente aconteceu nesta tarde (25).

A mulher estava no local com um grupo de amigos de diversas nacionalidades. Durante o salto, ela perdeu o controle e acabou caindo, tendo as cordas de seu paraquedas presas em galhos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ela caiu em local de difícil acesso, em meio a uma floresta fechada. Um dos bombeiros conseguiu subir a árvore, entretanto, devido à gravidade da ocorrência e a impossibilidade de chegar mais perto, foi preciso apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (NOTAER), que conseguiu resgatar a vítima, levando-a para um local seguro.

A turista passa bem e até tirou foto com a equipe de resgate após o salvamento.

