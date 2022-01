VÍDEO | Policias Militares são agredidos com garrafas após abordar homem armado em Iriri

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 52

Na madrugada do último sábado (1°), aconteceu uma confusão no balneário de Iriri, em Anchieta. Policias Militares chegaram a ser agredidos com garrafas de cerveja ao tentar fazer uma abordagem. Toda a ação foi gravada por quem estava no local.

A polícia realizava patrulhamento pela praia, com objetivo de solicitar os desligamentos de sons que causavam aglomerações, quando reconheceram um homem conhecido pelo histórico de crimes na cidade.

Os militares começaram revistar o suspeito pelas costas, quando perceberam que ele possuía uma arma de fogo na cintura. Ao olhar para trás e ver que se tratava de um policial, o homem começou a correr em direção ao mar, mas acabou sendo detido na água. Foi neste momento, que o militar caiu junto com o suspeito na praia e acabou entrando em luta corporal.

Populares que estavam na calçada começaram a lançar garrafas de bebidas contras os policiais, que utilizaram spray de pimenta para conter as agressões. Após acalmar a multidão, os militares retornaram para dentro da água, local onde o suspeito estava detido. Com ele foi localizada uma pistola com 13 munições intactas.

O suspeito foi detido junto com sua namorada, que tentou atrapalhar o trabalho da polícia. Ela era responsável por incentivar as pessoas a lançarem garrafas nas equipes.

Confira o vídeo do momento da agressão:

