VÍDEO | Funcionárias brigam dentro de hospital de Piúma e acabam exoneradas

Uma briga de funcionárias no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Piúma, foi registrada por câmeras do local. As duas servidoras da unidade gerenciada pela prefeitura, foram exoneradas dos cargos.

O vídeo que circula na internet, mostra a confusão que aconteceu na manhã desta terça-feira (18). No começo da imagem é possível ver a recepcionista, que estava de folga, passando pelo corredor, e em seguida agredindo a técnica de Enfermagem.

A mulher dá vários socos na técnica, que revida e joga a recepcionista no chão. A confusão só para quando o diretor do hospital aparece junto com outros funcionários e controla as duas mulheres.

As duas servidoras prestavam serviço por meio de um consórcio. Elas foram exoneradas logo que a Secretária de Saúde de Piúma tomou conhecimento do caso.

