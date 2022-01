Verão 2022: Fim de semana com muita música, gastronomia e artesanato em Itapemirim

Por Basílio Machado - Basílio Machado 44

Atividades artísticas, culturais e gastronômicas em duas áreas de evento com 600m² cada vão agitar o verão de Itapemirim. De sexta (14) a domingo (16), os pavilhões instalados em Itaoca e em Itaipava vão receber artistas locais e regionais dos mais variados estilos musicais.

A programação será realizada nos finais de semana até a primeira semana de março. Na sexta-feira (14), às 20h00, a arena de Itaoca vai receber a banda Casaca. Em seguida, às 22h00, será a vez da banda Macucos. No espaço Itaipava, por sua vez, vai contar com as apresentações de Álvaro Nobre, às 20h00, e de Felipe Fantin, às 22h00.

No sábado (15), as apresentações continuam com Gabriel e Edvando, às 20h00, e Michele Freire, às 22h00, no espaço de Itaoca. Em Itaipava, terá a presença das bandas Garota Bronzeada, às 20h00, e Tomaê, às 22h00.

No encerramento da programação, no domingo (16), o KS10 vai se apresentar em Itaoca às 20h00. Logo depois, às 22h00, é a vez do Art Samba. Simultaneamente, nos mesmos horários, em Itaipava, acontecem as apresentações de Cadilac de Luxo e Comichão, respectivamente.

Os espaços têm capacidade para receber um público rotativo de até 6 mil pessoas em cada pavilhão. Para o acesso aos locais é obrigatório a apresentação de comprovantes de vacinação contra Covi-19, o uso de máscaras e respeitar o distanciamento social dentro da área de evento. A entrada é franca.

Confira a programação em Itapemirim:

Sexta-feira (14):

– Itaoca: (20h) Casaca / (22h) Macucos

– Itaipava: (20h) Álvaro Nobre / (22h) Felipe Fantin

Sábado (15)

– Itaoca: (20h) Gabriel e Edvando / (22h) Michele Freire

– Itaipava: (20h) Garota Bronzeada / (22h) Tomaê

Domingo (16)

– Itaoca: (18h) KS 10 / (20h) Art Samba

– Itaipava: (18h) Cadilac de Luxo / (20h) Comichão

