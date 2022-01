Verão 2022: em Anchieta já está funcionando o "Espaço DiverCidade"

Por Basílio Machado - Basílio Machado 6

Já está em plena atividade no município de Anchieta o Espaço DiverCidade, um local para atividades empreendedoras e de convívio social, com serviço de alimentação, artesanato e lazer para crianças. O local conta com uma área de 1.500 m², localizada na Rodovia Edival José Petri, próximo à sede da Prefeitura.

O Espaço está funcionando das 18h à meia-noite, todos os dias, sendo que nas quartas-feiras, das 06h às 13h, acontece no local a Feira da Agricultura Familiar.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento, Paula Louzada, a ideia de se criar este tipo de ferramenta social aconteceu com a implantação do programa Anchieta Criativa e Empreendedora, em 2017, com objetivo de fomentar a renda e gerar emprego no município.

“O Programa identificou a necessidade de incentivar as feiras livres, a economia criativa, colaborativa e compartilhada, para assim também incentivar os empreendedores anchietenses, a formalização e a criação de novas empresas”, justifica a secretária.

O prefeito Fabrício Petri destacou a importância do espaço para o município de Anchieta. “Será mais um espaço de lazer para a população e visitantes e de oportunidades para diversos empreendedores”, disse.

Os proprietários dos empreendimentos, selecionados por edital de chamamento público, já se reuniram para definir regras e seguir as orientações da Vigilância Sanitária e de combate à proliferação da Covid-19.

O Espaço DiverCidade homenageia a anchietense Nieta Marchezi (confira abaixo quem foi ela).

Quem foi Nieta Marchezi?

Maria Antonieta Marchezi dos Reis, Nieta como todos a chamavam, esteve casada por 57 anos com José Mendonça dos Reis, nascida em Dois Irmãos, Anchieta-ES, no dia 15 de abril de 1940. Foi mãe de cinco filhos: Marcos, Leonardo, Cícero, Kelly e Mariazita. Formada pelo Colégio Maria Mattos exerceu o magistério estadual nesse município até o casamento, quando foi residir no Rio de Janeiro por 23 anos, voltando a morar em Anchieta em 1985.

Dotada de grande espírito público, pouco tempo após retornar a Anchieta foi idealizadora do grupo de voluntárias “Solidários no Amor” do qual esteve à frente por mais de 30 anos, tendo como principal objetivo ajudar o Hospital de Anchieta.

Para isso, manteve um bazar (presente ainda nas instalações do hospital), que ajudava a comunidade mais carente com roupas a preços simbólicos e convertia os recursos para o hospital. Nieta Marchezi, com seu carisma, caráter e voluntariedade sempre conseguia trazer mais voluntárias e muitas outras ações voluntárias foram realizadas pelo grupo Solidários no Amor.

