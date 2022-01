Veja datas e feriados de janeiro de 2022

Por Redação - Redação 170

Janeiro começa com um feriado logo em seu primeiro dia: é o Dia da Confraternização Universal, data estabelecida para pregar a união e o congraçamento entre as nações, no espírito de renovação e esperança que a chegada de um ano novo traz. Neste dia, em 2022, serão celebrados os 80 anos de assinatura da Declaração das Nações Unidas, documento ratificado por 26 países, que abriu caminho para a criação da Organização das Nações Unidas (ONU).

Logo nos primeiros dias de janeiro, os católicos celebram o Dia de Reis: a data remete, de acordo com a tradição da religião, à visita de três reis magos ao menino Jesus, nascido em Belém. É quando a árvore de Natal é desmontada e os enfeites, guardados. Pelo país, vários lugares fazem a Folia de Reis – também chamada de Reisado ou Festa de Santos Reis. No Rio de Janeiro, o dia 23 é feriado municipal, em função do dia de São Sebastião, padroeiro da cidade.

No dia 9 de janeiro, completam-se 200 anos do Dia do Fico – data em que o então príncipe regente do Brasil, Dom Pedro de Alcântara, contrariou as ordens portuguesas de retornar à Lisboa e permaneceu no Brasil, em episódio que marcou o início de um processo que terminaria com a Independência do Brasil.

O mês de janeiro também traz datas de aniversário e falecimento de grandes nomes da música, do esporte e da ciência. Na lista estão o escritor e filósofo Umberto Eco (faria 90 anos em 5 de janeiro), do cantor David Bowie (completaria 75 anos em 8 de janeiro), do físico Stephen Hawking (também nasceu em 8 de janeiro e completaria 80 anos), do político Leonel Brizola (faria 100 anos em 22 de janeiro), da imperatriz consorte do Império do Brasil, Maria Leopoldina (225 anos em 22 de janeiro), do político Jânio Quadros (faria 105 anos), do músico Tom Jobim (faria 95 anos), e dos ex-jogadores de futebol Eusébio (que faria 80 anos) e Tostão (completa 75) – todos nascidos em 25 de janeiro. Entre as personalidades que partiram em um mês de janeiro, as cantoras Elis Regina (que faleceu há 40 anos, no dia 19 de janeiro) e Maysa (que morreu há 45 anos, em um dia 22 de janeiro).

Janeiro também traz dias voltados ao acesso à educação e cultura, como o Dia do Domínio Público (1º de janeiro) e o Dia Mundial do Braille (4 de janeiro), e de proteção de direitos e populações, como o Dia da Liberdade de Culto (dia 7), do Combate à Intolerância Religiosa (dia 21), o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto (dia 27) e o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo (dia 28). Profissões como as de fotógrafo (8 de janeiro), astronauta (9 de janeiro), parteira tradicional (20 de janeiro), carteiro (25 de janeiro) e mágico (31 de janeiro) são celebradas neste mês.

As datas são alguns dos 76 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected]

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de janeiro:

Janeiro de 2022 1 Continua depois da publicidade Nascimento do coreógrafo e bailarino francês Maurice Béjart (95 anos) Morte do romancista, contista, poeta, jornalista e escritor Adolfo Caminha (125 anos) – um dos principais representantes do Naturalismo no Brasil Assinada a Declaração das Nações Unidas por 26 nações (80 anos) Cinquenta e seis (56) presos são mortos após rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus (5 anos) Dia da Confraternização Universal Dia do Domínio Público 3 Fundação do Bar Luiz (135 anos) – um dos mais tradicionais e antigos bares em funcionamento ininterrupto no Brasil 4 Dia Mundial do Braille 5 Nascimento do escritor e filósofo italiano Umberto Eco (90 anos) 6 Lançamento do programa Um milhão de melodias, na Rádio Nacional (79 anos) Dia de Reis 7 Dia do Leitor Dia da Liberdade de Culto 8 Nascimento do cantor, compositor e produtor inglês David Bowie (75 anos) – durante anos esteve na linha de frente do pop e do rock. Recebeu o apelido de Camaleão do Rock pelas mudanças de estilo musical e por encarnar personagens temáticos em alguns de seus álbuns. Entre seus sucessos destacam-se Space Oddity, Life on Mars, Heroes e Ziggy Stardust Nascimento do físico inglês Stephen Hawking (80 anos) Nascimento da carnavalesca fluminense Rosa Magalhães (75 anos) Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia Lançamento da radionovela Direito de Nascer, na Rádio Nacional (71 anos) 9 Dia do Fico (200 anos) – foi quando o então príncipe regente, D. Pedro de Alcântara, foi contra as ordens das Cortes Portuguesas, que exigiam sua volta à Lisboa, e decidiu ficar no Brasil, após pedido da população. O episódio marcou o início de um processo que terminaria com a Independência do Brasil Dia do Astronauta – comemoração em homenagem à Missão Centenário. Realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006, a missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI) 10 Lançamento do filme Metropolis, de Fritz Lang, na Alemanha (95 anos) – foi, na época, a mais cara produção até então filmada na Europa, e é considerado, por especialistas, um dos grandes expoentes do expressionismo alemão Criação da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (20 anos) Cortejo artístico pela orla de Ipanema para anunciar a montagem da lona para estreia do Circo Voador, na praia do Arpoador (40 anos) 11 Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos Dia Internacional do Obrigado 12 Morte do romancista, médico, político, professor, crítico literário, ensaísta, romancista e historiador baiano Afrânio Peixoto (75 anos) Cratera do Metrô mata sete pessoas em São Paulo (15 anos) 13 Decreto de criação oficial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) (85 anos) – foi a primeira denominação do órgão federal de proteção ao patrimônio cultural brasileiro 15 Morte do mestre popular de Bumba meu Boi, Seu Teodoro (10 anos) 16 Morte da cantora mineira Cármina Allegretti, a Carminha Mascarenhas (10 anos) – em 1955, foi eleita, juntamente com Silvinha Telles, como cantora revelação do ano, e contratada para fazer parte do elenco da Rádio Nacional, estreando na emissora no programa Nada além de dois minutos 17 Anúncio do primeiro modelo do iPhone por Steve Jobs (15 anos) 18 Nascimento do jurista piauiense Evandro Lins e Silva (110 anos) Morte do político paulista Celso Daniel (20 anos) Decreto nº 4.494, de 18 de janeiro de 1922 determina que a pedra fundamental da capital federal seja lançada no planalto de Goyaz (100 anos) Dia Estadual da Baía de Guanabara – determinado pela Lei nº 3.616/2001, certamente para lembrar a data do vazamento de um tubo submarino, que resultou em uma enorme mancha de óleo Nascimento do médico, literato, poeta e tradutor brasileiro Carlos Alberto Nunes (125 anos) – traduziu o teatro completo de Shakespeare, a Eneida de Virgílio, a Ilíada e a Odisseia de Homero e todos os diálogos de Platão 19 Morte da cantora gaúcha Elis Regina (40 anos) 20 Dia Nacional da Parteira Tradicional Dia do Queijo Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro – feriado municipal 21 Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa 22 Nascimento do político gaúcho Leonel Brizola (100 anos) Morte da cantora fluminense Maysa Figueira Monjardim (45 anos) Nascimento da arquiduquesa austríaca e imperatriz consorte do Império do Brasil, Maria Leopoldina (225 anos) Lançamento do programa Blim Blem Blom, na Rádio MEC (11 anos) – criado e produzido por Tim Rescala, com a intenção de apresentar a música clássica, seus compositores e elementos ao público infantil 24 Dia da Previdência Social – a data é uma homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923, que instituía a base do sistema previdenciário brasileiro, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias 25 Nascimento do advogado, professor, político e ex-presidente do Brasil, sul-mato-grossense Jânio Quadros (105 anos) Nascimento do cantor fluminense Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim (95 anos) Morte do gangster estadunidense Al Capone, Alphonse Gabriel Capone (75 anos) Nascimento do jogador português Eusébio (80 anos) – considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFHHS), especialistas e fãs. Recebeu a alcunha de Pantera Negra Nascimento do ex-jogador de futebol mineiro Eduardo Gonçalves de Andrade, o Tostão (75 anos) Dia do Carteiro – a data resgata a memória da criação, em 25 de janeiro de 1663 do Correio-Mor no Brasil, cujo primeiro titular foi Luiz Gomes da Matta Neto, que já era o Correio-Mor do Reino, em Portugal Dia da Bossa Nova 26 Morte do radialista fluminense Renato Murce (35 anos) – foi produtor da Rádio Nacional 27 Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto Dia Internacional do Conservador Restaurador 28 Morte do político cearense José Linhares (65 anos) – foi presidente do Brasil durante três meses e cinco dias Nascimento do pintor estadunidense Jackson Pollock (110 anos) – foi referência no movimento do expressionismo abstrato. Ele se tornou conhecido por seu estilo único de pintura por gotejamento Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo – a data relembra a chacina, cometida em Unaí (MG), da equipe de auditores que estava indo investigar uma denúncia de trabalho escravo em uma fazenda local Dia Internacional da Privacidade de Dados Dia Mundial dos Corais da Amazônia Fundação no Recife do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (160 anos) 29 Dia da Visibilidade Trans 30 Morte do escritor estadunidense Sidney Schechtel , o Sidney Sheldon (15 anos) – durante sua vida publicou 18 romances – todos alcançaram a lista de mais vendidos do jornal The New York Times. É considerado o escritor mais traduzido do mundo pelo Guinness Dia do Quadrinho Nacional Dia da Saudade 31 Nascimento do compositor estadunidense Phillip Glass (85 anos) – está entre os compositores mais influentes do final do século XX. A sua música é normalmente chamada de minimalista, embora ele não aprecie esta expressão O conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca é o primeiro europeu a descobrir as Cataratas do Iguaçu (480 anos) Dia Mundial do Mágico

