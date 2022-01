Vacina contra Covid-19 é liberada para crianças de 9 e 10 anos em Cachoeiro; saiba como agendar

Por Redação - Redação 33

Pais e responsáveis por crianças de 9 a 10 anos sem comorbidades também podem agendar a vacinação pediátrica para Covid-19 em Cachoeiro. O agendamento on-line foi liberado nesta segunda-feira (17) – inicialmente, apenas para crianças de 11 anos, mas a Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde no Espírito Santo (CIB/SUS-ES) liberou a ampliação da faixa etária – e a vacinação será iniciada nesta quarta-feira (19).

Das 600 vagas disponibilizadas, 139 haviam sido ocupadas até o início da manhã desta terça (18). A marcação deve ser feita pelo site agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br, tendo como locais disponíveis cinco Unidades Básicas de Saúde (Vila Rica, Jardim Itapemirim, Village da Luz, Aquidaban e Zumbi) e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu.

Uma solenidade na UBS do Aquidaban marcará o início da vacinação pediátrica, nesta quarta-feira (19), às 8h. No mesmo dia, vacinadores estarão na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no bairro São Geraldo, a partir das 8h30, para aplicar a vacina em crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente e/ou comorbidades.

“As crianças podem transmitir o coronavírus para outras pessoas e também estão sujeitas a complicações decorrentes da Covid-19. Além disso, há fatores de contágio relevantes para elas, como atividades nas escolas e brincadeiras entre amigos. Por isso, a vacinação pediátrica é fundamental – e segura, como já foi atestado cientificamente”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Diretrizes

De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina pediátrica, no Brasil, será de oito semanas. Os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da vacinação manifestando sua concordância. Em caso de ausência, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Também será necessário levar os documentos da criança: documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.

Além disso, a nota técnica indica que a vacinação contra a Covid-19 deverá ser feita com intervalo de pelo menos 15 dias entre a aplicação de outras vacinas do calendário infantil. No caso de crianças que completarem 12 anos no intervalo entre a primeira e a segunda dose, a recomendação é de que completem o esquema vacinal com a vacina pediátrica.

Quem tiver completado 12 anos e ainda não se vacinou pode tomar a mesma dose aplicada em adultos, em uma UBS ou na Policlínica Municipal, sem necessidade de agendamento.

