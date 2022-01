Tripulantes resgatados em alto mar era casal que saiu para pescar em Marataízes

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 145

Foram aproximadamente cinco horas de apreensão, mas um final feliz! Os dois tripulantes que ficaram à deriva após um barco afundar em Marataízes, na manhã desta segunda-feira (3), foram resgatados.

De acordo com informações da NOTAER, o casal de tripulantes, um homem de 60 anos e uma mulher de 56, havia saído para pescar por volta das 9h, quando perceberam que a embarcação estava apresentando problemas mecânicos. Eles pediram socorro via rádio à Capitânia dos Portos, mas não tiveram tempo hábil até que o socorro chegasse ao local. O barco virou e o casal ficou agarrado em coletes salva-vidas.

Após o insucesso da Capitania em localizar o casal, o NOTAER foi acionado para fazer o apoio aéreo no resgate. De acordo com o chefe de comunicação, major Pablo, foram realizados sobrevoos desde o ponto de partida até o local que o casal havia solicitado o socorro.

“Seguimos de imediato para a região, realizando sobrevoos desde o “ponto zero”, local onde a embarcação estava quando eles pediram socorro, até a foz do Rio Itabapoana, que marca a divisa entre o Estado e o Rio de Janeiro. No retorno, nossa tripulação localizou o casal”, relata.

O major destaca que havia uma embarcação de populares que estavam auxiliando nas buscas, bem próximo onde estava o casal, que foram orientados via rádio para que chegassem até eles e os retirassem do mar. Em seguida, o NOTAER foi até aproximadamente cinco milhas náuticas da costa – aproximadamente 9km -, e voou até a praia para solicitar o acionamento de equipes médicas.

O casal estava lúcido, mas bastante debilitado em virtude do sol e da situação extrema pela qual passaram. Eles foram entregues às equipes médicas na praia e encaminhados para hospital da região.

Agentes da Guarda Municipal de Marataízes, dos guarda-vidas locais e do Corpo de Bombeiros auxiliaram no acionamento e no isolamento do local.

