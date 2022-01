Testagem para Covid-19 no Centro de Cachoeiro tem 45 resultados positivos no 1º dia

Por Redação - Redação 34

Advertisement

Advertisement

Nessa quinta-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (Semus) abriu um ponto de testagem para Covid-19, na praça Jerônimo Monteiro. No primeiro dia da ação, dos 170 testes realizados, 45 tiveram resultado positivo, o equivalente a 26%.

Continua depois da publicidade

O índice acende o alerta para o aumento do número de casos da doença no município, cenário que já é acompanhado com atenção pelas autoridades.

“Os resultados dos testes realizados, nessa quinta-feira, apontam que estamos em uma crescente de casos de Covid-19. Essa ampliação das frentes de testagem que estamos fazendo é muito importante para acompanharmos, com mais eficiência, a circulação do vírus. Isso nos auxilia no planejamento de ações mais adequadas para o enfrentamento da pandemia, pois é muito importante que as pessoas busquem esse serviço”, comentou o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

O ponto de testagem, na praça Jerônimo Monteiro, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, por tempo indeterminado, assim como outro ponto que será aberto, no Shopping Cachoeiro, na próxima segunda (17).

Continua depois da publicidade

Qualquer pessoa que comparecer aos locais poderá solicitar a testagem, sem necessidade de agendamento prévio. O procedimento será feito com teste rápido de captura de antígeno (TRAg), em que há coleta de material pela garganta ou nariz (swab), no qual os resultados aparecem em cerca de 15 minutos, com grau de precisão de mais de 90%.

Acesso aos testes agradou o público

A disponibilização de pontos de testagem para Covid-19, no centro de Cachoeiro, agradou o público que passa pelo local. Com o acesso facilitado, a expectativa da Semus é a de que mais pessoas busquem pelo serviço.

Eduardo Silva, que trabalha como vendedor no comércio central, aproveitou o horário de almoço para realizar o teste. “É muito importante. Para nós que trabalhamos no comércio, às vezes, fica um pouco complicado, por conta dos horários, comparecer a uma unidade de saúde. A disponibilidade da testagem, aqui no centro, facilita bastante”, afirmou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os donos de comércio da área central também aprovaram os serviços de saúde disponibilizados pela Prefeitura na praça Jerônimo Monteiro. Para eles, a iniciativa facilita o acesso de clientes e colaboradores.

“Excelente iniciativa, com atendimento rápido e sem filas. Facilitou bastante para nossos colaboradores. Para o comércio, também é interessante, pois quem vem ao centro em busca dos serviços de saúde, como vacinação e testagem de Covid-19, também aproveita para olhar as vitrines e visitar as lojas”, afirmou a lojista Maria Angélica Fardim, do ramo de relojoaria e joalheria, que comentou, também, que suas colaboradoras foram vacinadas durante a ação do Janeiro Branco, nesta semana.

Para Patrícia Finotti, comerciante do segmento de peças para eletrodomésticos, a iniciativa da Prefeitura promove mais segurança para comerciantes, colaboradores e clientes.

“Nós, que trabalhamos no comércio, estamos muito propensos à contaminação pelo vírus da Covid-19, devido ao atendimento ao público. Com isso, nosso cuidado precisa ser redobrado. Essa iniciativa de trazer serviços de saúde ao centro facilitou bastante para quem trabalha nas lojas e, também, para quem passa pela região central”, comentou.

Testagem também nas unidades de saúde

A Semus lembra que Cachoeiro já conta com testagem nos pronto atendimentos municipais (24 horas) e nas Unidades Básicas de Saúde – UBS (de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h).

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].