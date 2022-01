Terceiro Encontro Regional de Folia de Reis será realizado em Cachoeiro

Por Redação - Redação 15

Como parte do encerramento da programação de Natal da cidade, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) promoverá, no dia 8 de janeiro, o terceiro Encontro Regional de Folia de Reis de Cachoeiro. O evento, que será realizado na Praça de Fátima, a partir das 18h, contará com a participação de cinco grupos culturais de Cachoeiro e Jerônimo Monteiro.

Nas apresentações, tradicionalmente, destacam-se os palhaços mascarados, que declamam versos e se exibem para o público. Os integrantes, com vestimentas coloridas, tocam instrumentos como viola, tambor, acordeon, pandeiro e gaita, e entoam cânticos.

O Reisado ou Folia de Reis é um auto popular que procura rememorar a jornada dos Reis Magos, a partir do momento em que eles recebem o aviso do nascimento de Jesus, até a hora em que encontram o Deus-menino na lapinha. Fazendo parte do ciclo natalino, o cortejo de foliões desfila cantando canções típicas, com muita cor e alegria.

“A Folia de Reis é uma importante manifestação de fé e cultura, que remonta às tradições do interior, é uma festa, com muita música, cor e alegria. As folias são, entre os folguedos de nossa região, uma das mais expressivas e simbólicas manifestações da cultura popular. Convidamos todos a participarem desse belíssimo encontro”, comenta a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

A Semcult lembra que, em virtude da pandemia, todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 deverão ser seguidos, incluindo utilização de máscaras.

