Cachoeiro: tarifa de ônibus não sobe no Cartão do Cidadão, veja alta no pagamento em dinheiro

Em Cachoeiro, a tarifa do transporte coletivo municipal não terá reajuste, por mais um ano, para os passageiros que usam o Cartão Cidadão e o Cartão Escolar. Serão mantidos, respectivamente, os valores de R$ 3,20 e R$ 1,60, em vigor desde janeiro de 2018. Com isso, serão cinco anos sem aumento da passagem nessas modalidades – considerando que os valores ficarão em vigência até o início de 2023.

O Conselho Municipal de Transporte e Tarifas decidiu o modelo tarifário para este ano em reunião realizada nesta quarta-feira (19). Os conselheiros aprovaram a proposta de reajuste da tarifa técnica do sistema de transporte apresentada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa). O percentual proposto, de 10,74%, leva em conta a necessidade de reposição da inflação, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e em índices inflacionários setorizados, relacionados aos custos da operação do sistema de transporte – combustível, manutenção de veículos, pessoal e outras despesas.

Com a aprovação, a partir do próximo domingo (23), o valor da passagem paga em dinheiro (a bordo) e do vale-transporte passará de R$ 3,70 para R$ 4,10. O reajuste incidirá sobre as linhas urbanas e distritais.

Número de usuários do cartão mais que dobrou

Na apresentação, foi destacado que cada vez mais usuários do transporte coletivo em Cachoeiro estão optando pelo Cartão Cidadão. O percentual de passageiros que usam o cartão mais que dobrou – de 7% para 18% – desde 2018, ano em que houve o último reajuste para essa modalidade.

“Isso é um resultado significativo dessa estratégia de congelamento da tarifa para quem usa o cartão”, avalia o presidente do conselho, Alexandro da Vitória.

“Em contrapartida, o setor de transporte vem sofrendo os impactos da pandemia e da inflação, está operando com menos passageiros e mais custos, então, o reajuste da tarifa técnica, que tem efeito sobre as passagens pagas em dinheiro e vale-transporte, se mostra necessário para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação do serviço”, complementa.

O Conselho Municipal de Transporte e Tarifas é composto por representantes de secretarias municipais, da Agersa, da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro (Fammopoci), do Conselho Municipal do Idoso, das empresas de transporte coletivo, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Benefícios do Cartão Cidadão

Para utilizar o benefício da passagem no valor de R$3,20, o usuário precisa adquirir o Cartão Cidadão. O cartão é de confecção gratuita e o usuário pode recarregar o valor que desejar, inclusive, fazendo o pagamento por meio de cartão de crédito e débito.

Além da economia no valor da tarifa, o usuário tem maior agilidade no embarque, maior segurança – em caso de perda ou roubo, os créditos podem ser bloqueados e recuperados – e pode contar com o benefício da integração de linhas, no intervalo de 60 minutos.

Para confecção do Cartão Cidadão, basta o usuário ir à loja do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) com documento de identificação. O Cartão Cidadão é feito na hora e sem custos. A loja funciona no 1º piso do Shopping Cachoeiro, localizado na rua 25 de Março, Centro, de segunda a sexta, de 9h às 18h, e aos sábados, de 9h às 13h.

Para a recarga do cartão, há uma série de estabelecimentos credenciados em diferentes regiões do município. Confira:

Loja Cartão Melhor Shopping Cachoeiro – Centro

Telemares – Em frente ao posto Oásis

Papelaria Lápis e Papel – Próximo ao Sesi

Caixa Aqui Aeroporto – Em frente ao Sicoob no Aeroporto

Guichê Viação Sudeste – Rodoviária

Drogaria Baiminas – Próximo ao Paulo Pereira

Luzytur Viagens e Turismo – Rua Costa Pereira – Centro

Papelaria Lima – Gilson Carone

Supermercado Polonini – Novo Parque

Papelaria Criativa – Nova Brasília

Terminal Beira Rio – Centro

Loja Kisni – Soturno

Drogaria Consolação – Valão

Drogaria Coramara – Bairro Coramara

Drogaria Coronel Borges – Bairro Coronel Borges

Farmácia São Bento – Pacotuba

Drogaria Amanda – Guandu

