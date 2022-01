Suspeitos são detidos vendendo drogas em praça do bairro Vilage da Luz em Cachoeiro

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 38

A Guarda Civil Municipal (GCM), apreendeu drogas e deteve três suspeitos no bairro Vilage da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. O caso aconteceu durante a tarde desta terça-feira (18).

A equipe recebeu a denúncia de que cinco homens ingeriam bebida alcoólica e usavam drogas na praça do bairro, em plena luz do dia. Durante a abordagem, foram encontrados três pinos de cocaína e maconha com dois dos suspeitos, que foram detidos. Um outro homem ameaçou e agrediu verbalmente os guardas civis. Ele também acabou apreendido.

Os outros dois suspeitos foram liberados, pois nada de ilícito foi encontrado com eles. O trio detido foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro, junto com as drogas apreendidas.

