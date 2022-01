Suspeitos de tentativa de homicídio em São José do Calçado são detidos pela polícia

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 57

Dois suspeitos de uma tentativa de homicídio em São José do Calçado foram detidos no início da tarde de quarta-feira (26). A Polícia Militar foi informada que dois homens passaram pelo bairro João Marcelino de Freitas, na rua João Pimentel Neto, num local conhecido como Beco do Gamela, com a intenção de matar um indivíduo por conta de uma antiga dívida de drogas. –

A vítima conseguiu fugir e se esconder em uma igreja local. Os suspeitos fugiram antes da chegada dos policiais, sendo que um deles, segundo testemunhas, estava armado.

Foi, então, montado cerco policial nas principais rotas de fuga. Os suspeitos foram localizados na ES-484, sentido a Guaçuí, próximo ao quilômetro 220. No local, foi realizada a abordagem e dado voz de prisão.

Com os suspeitos, que são moradores de Guaçuí, nada de ilícito foi encontrado. Os policiais tiveram o apoio da Unidade K9 do 3ºBatalhão, e a cadela Alga fez buscas pelos terrenos próximos ao local da abordagem. No entanto, não encontrou nenhuma arma.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia do município. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran-ES.

