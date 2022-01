Sorteio: AQUINOTICIAS.COM vai levar você e um acompanhante para o Alegre Rodeio Festival

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 41

Já pensou curtir dois dias do Alegre Rodeio Festival junto com um acompanhante, durante o feriado de Tiradentes? Agora, isto é possível com a nova promoção do portal AQUINOTICIAS.COM.

O Alegre Rodeio Festival é realizado pelo GFC Eventos, empresa que tem uma história de sucesso com o Festival de Inverno de Guaçuí, Penha Roots e Revelar Cachoeiro, trará shows de Fernando & Sorocaba, Amado Batista, e o “encontro de gerações”, que reunirá no palco Renato Teixeira e Gabriel Gava no Parque de Exposições Geraldo Santos em Alegre.

Para concorrer ao sorteio de dois pares de ingressos (Pista) é necessário seguir os perfis do Instagram @aquinoticias e curtir a postagem da promoção, marcar um amigo nos comentários e deixar o perfil aberto no dia do sorteio.

CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR DO SORTEIO!

Não há limite de postagem, podendo participar quantas vezes quiser. O sorteio será realizado no próximo dia 10 e divulgado no perfil oficial do AQUINOTICIAS.COM.

As pessoas que marcarem perfis empresariais e/ou de marcas, personalidades ou fakes (falsos) não terão sua participação validada. O evento que acontece entre os dias 20 a 24 de abril, tem o intuito de resgatar as tradições e relembrar os tempos áureos do município.

Além da etapa nacional de rodeio completa, eleição da Rainha do Rodeio e a tradicional queima do alho, a GFC Eventos preparou muitas novidades, entre elas, a montagem de uma arena moderna e com toques tecnológicos que trarão ao público o melhor dos festivais de todo o Brasil.

