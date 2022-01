Senai Cachoeiro abre 50 vagas em cursos técnicos para 2022

Por Redação - Redação 73

Quer começar o ano fazendo um curso técnico? O Senai Cachoeiro está com 50 vagas abertas para os cursos de Manutenção Automotiva e Mecânica no primeiro semestre de 2022. As turmas são presenciais com até 20% das aulas sendo realizadas no Ensino a Distância (EaD).

Como se inscrever?

Para se inscrever, o candidato deve ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio, ou comprovar a conclusão das atividades escolares. As matrículas podem ser realizadas de forma presencial em uma unidade ou pelo e-commerce do Senai ES, acessando aqui.

Os cursos possuem mensalidades a partir de R$ 399 (referência do curso técnico em Mecânica). Trabalhadores de Indústrias associadas têm desconto de 20%.

Mais informações podem ser adquiridas diretamente na unidade do Senai ou pelo telefone 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h (exceto feriados nacionais e locais).

Por que o Senai?

O Senai ES possui altos índices de empregabilidade: 70% dos alunos egressos estão empregados. Além disso, 96% das indústrias capixabas preferem os nossos alunos na hora de efetuar uma contratação. O ensino do Senai é mão na massa, tendo o foco na aprendizagem prática, realizada na maior infraestrutura em laboratórios do Estado. Além disso, os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e o certificado de conclusão possui validade nacional.

É a partir dessa formação profissional que as indústrias capixaba e brasileira têm a oportunidade de absorver mão de obra qualificada e preparada para os desafios do mercado. Nosso currículo possui matérias voltadas para as necessidades da Indústria 4.0, abordando temas como inovação, negociação, visão de mercado e inciativa.

