Santa Casa de Cachoeiro lança edital para residência em Medicina Intensiva

Por Redação - Redação 12

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro lançou, nesta quarta-feira (12), o edital para residência em Medicina Intensiva. Serão ofertadas duas vagas para este ano e as inscrições poderão ser feitas pelo site da Santa Casa entre os dias 25 de janeiro a 4 de fevereiro de 2022.

De acordo com o diretor de Ensino e Pesquisa do hospital, Dr. Raphael Luzorio, esse é um momento importante para a educação médica que é formada pelo hospital.

“O programa de Medicina Intensiva chega para aprimorar ainda mais a residência médica da instituição e oferecer uma assistência ainda melhor para os nossos pacientes”, destacou.

A prova será realizada no dia 06 de fevereiro no auditório da Santa Casa Cachoeiro. O edital completo também está disponível no site do hospital.

Residência médica na Santa Casa

A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. Funciona em instituições de saúde, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo considerada o “padrão ouro” da especialização médica.

Em 14 de dezembro de 2017, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim recebeu pela primeira vez, a autorização do Ministério da Educação (MEC), por meio da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), para o credenciamento de dois programas: Clínica Médica (Parecer 1149/2017) e Cirurgia Geral (Parecer 1164/2017). Este foi um importante marco na instituição, sendo a pedra fundamental para o desenvolvimento do ensino no hospital.

