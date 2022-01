Sala do Empreendedor em Cachoeiro movimentou R$ 1,2 milhão do Nossocrédito em 2021

Por Redação - Redação 9

A Sala do Empreendedor, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro (Semdec), já concretizou, neste ano, 188 operações de concessão de crédito para microempreendedores individuais (MEI´s), micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte da região.

Em valores, foram R$1.263.666,75 aprovados por meio do programa Nossocrédito, do Governo do Estado, que, em parceria com municípios capixabas, concede créditos com juros mais baixos do que os praticados no mercado.

Nos anos de 2020 e 2021, o programa ofereceu linhas emergenciais de enfrentamento aos impactos da pandemia de Covid-19, que incluiu opções de contratação de crédito sem taxas de juros. Atualmente, essas linhas estão suspensas em virtude do abrandamento da pandemia e foram substituídas por novas modalidades de contratação.

“A pandemia de Covid-19 afetou duramente diversos segmentos da economia. O acesso simplificado ao crédito foi muito importante para apoiar os micro e pequenos empreendedores, que puderam contar com essa ferramenta para atravessar essa crise”, comenta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

Novidades na Sala do Empreendedor

Entre os dias 20 e 22 de dezembro, durante a realização no 16º Encontro Estadual do Nossocrédito, na cidade de Aracruz, foram anunciadas algumas novidades do programa para o ano de 2022.

Novas linhas de créditos estarão disponíveis, uma delas voltada para capital de giro, no valor de R$ 150 mil, e outra para investimento, no valor de R$ 300 mil, com a finalidade de atender às pequenas empresas

Além disso, no próximo ano, entrará em funcionamento a plataforma Nossocrédito 4.0, que trará inovações tecnológicas durante as operações do programa.

Atendimento

A Sala do Empreendedor fica localizada no Shopping Cachoeiro (2º piso), no Centro. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Além disso, os empreendedores podem entrar em contato por meio dos telefones (28) 3155-5292 ou (28) 3522-4445 para tirar suas dúvidas.

