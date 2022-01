Saca de café é arrematada por R$ 21 mil no Conexão Caparaó

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 46

Advertisement

Advertisement

O 4º Conexão Caparaó, concurso de qualidade de café realizado no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, mostrou a excelência dos cafés capixabas. O vencedor do concurso, Greciano Lacerda, vendeu uma saca do seu café in natura por R$ 21 mil.

Continua depois da publicidade

Os grãos do segundo colocado foram vendidos por R$ 10 mil, e do terceiro, R$ 9 mil. Para dar uma ideia da qualidade dos cafés, a saca do décimo lugar no concurso foi vendida a R$ 4,3 mil.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].