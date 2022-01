Rota do turismo gastronômico, Itapemirim tem o atum como principal ingrediente

Por Redação - Redação 45

Advertisement

Advertisement

O município de Itapemirim se consolidou como rota do turismo gastronômico capixaba. Na mesa, o ingrediente principal: o atum. Em meio a um cardápio variado é possível degustar pratos clássicos, como: o atum no rolete, ao imperador, grelhado ou a linguiça de atum.

Continua depois da publicidade

Com raras belezas naturais, históricas e localizado entre as montanhas e o mar, Itapemirim entra de vez no roteiro turístico capixaba e nacional. Além de compor a mesa para turistas, visitantes e moradores, a produção pesqueira também é produto de exportação, além de abastecer o mercado interno.

Segundo dados estatísticos, Itapemirim produz em média entre duas e três mil toneladas de atum por ano. O pescado também pode ser servido de diferentes maneiras como em estrogonofe, medalhão, torta, saladas, fritadas e conservas.

A pesca do atum e a sua relação histórica com a cidade virou até motivo para criação de uma receita bem original. “O atum ao imperador é um prato que foi criado justamente para homenagear a pesca bem como a visita Imperial à Itapemirim em 1860”, conta o chef Hamilton Martins do Amaral Júnior.

Continua depois da publicidade

O Festival de Atum, tradicional evento onde os pratos são apresentados, promove a cidade como um destino turístico, gastronômico e cultural, com a valorização da pesca, uma das mais importantes atividades geradoras de renda para o município.

Rota de turismo e feira gastronômica

“Estamos programando a realização do Festival de Atum para o início de janeiro de 2022. Na ocasião, são apresentadas as delícias gastronômicas feitas a partir do pescado”, antecipa o secretário municipal de Turismo, Wilson Viana Neto.

Mas se engana quem pensa que já acabaram as receitas do pescado, que também pode ser servido assado, como: no churrasco, filet com abacaxi, quibe, pastel, pizza, espetinho com pimentões, além de arroz de atum, massa com atum desfiado e também lasanha de Atum.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A maioria dos cardápios também pode ser encontrado na rede de restaurantes do município do litoral sul capixaba.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].