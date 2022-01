Roberto Carlos e Erasmo Carlos lamentam morte de Raul Sampaio

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 54

Os cantores Roberto Carlos e Erasmo Carlos lamentaram nesta quinta-feira (27), por meio das redes sociais, a morte do cantor e compositor cachoeirense Raul Sampaio, 93 anos, ocorrida nesta quarta (26), por causas naturais.

Sampaio foi autor de músicas que fizeram sucesso nas vozes de Roberto e Erasmo, como “Meu Pequeno Cachoeiro” – hino oficial de Cachoeiro de Itapemirim – e “A Carta”, composta com Benil Santos e, mais tarde, regravada pela dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano.

Sobre Raul

Por Guilherme Gomes

O cantor e compositor iniciou sua vida artística na ZYL-9, Rádio Cachoeiro, como vocalista da dupla Dois Valetes (Raul Sampaio e Loé Moulin). Mais tarde, com a entrada de Yolanda (prima de Loé), o conjunto passou a trio, Dois Valetes e Uma Dama, formação inspirada no conjunto carioca Trio de Ouro.

Após o serviço militar, em 1949, aos 20 anos, Raul se mudou para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar na loja de instrumentos musicais Guitarra de Prata, onde permaneceu até 1952.

Por esta ocasião, ingressou como vocalista na terceira formação do próprio Trio de Ouro, ao lado de Herivelto Martins e Lourdinha Bittencourt (esposa de Nelson Gonçalves). Em 1979 o trio foi dissolvido com o falecimento da cantora. Na década de 80, Raul fez alguns shows com Herivelto Martins e Shirley Dom, uma quarta formação do Trio de Ouro.

Primeiras composições e parcerias

Como compositor, sua primeira música gravada data de 1950, Aladim, em parceria com Herivelto Martins e gravada por Isaura Garcia. Entretanto seu primeiro grande sucesso só deu-se em 1955, Guarda-chuva de pobre (Raul Sampaio e Chico Anísio), marchinha gravada pelo “Vocalistas Tropicais”.

