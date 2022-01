Rede de saúde em Cachoeiro tem programação da campanha ‘Janeiro Branco’

Por Redação - Redação 18

Com objetivo de enfatizar a importância dos cuidados com a saúde mental, a rede de saúde de Cachoeiro de Itapemirim terá uma programação especial neste mês. A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro (Semus) preparou uma programação especial em alusão ao ‘Janeiro Branco’, campanha voltada para a atenção ao bem-estar psicológico e emocional das pessoas.

As ações, como palestras, orientações e rodas de conversa, irão acontecer em toda a rede de saúde do município, como: Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e do interior do município e outros pontos da cidade. O foco das atividades será a prevenção e conscientização da população em relação aos temas da campanha.

Para o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, o ‘Janeiro Branco’ traz a oportunidade de promover a discussão sobre saúde mental de maneira mais abrangente, levando à população mais informações sobre os serviços de apoio, que podem ajudar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade emocional ou psicológica.

“A campanha do ‘Janeiro Branco’ é muito relevante para chamar atenção da população em relação à importância dos cuidados com o bem-estar psicológico e emocional. Esse é um tema que requer muita atenção, pois pode acarretar sérias consequências para a saúde das pessoas, como adoecimento por depressão, ansiedade e até mesmo suicídio”, comenta.

Rede de saúde terá programação

As ações da campanha ‘Janeiro Branco’ também se estenderão a outros locais da cidade e contarão com a participação de servidores do Centro de Atenção Psicossocial – álcool e drogas (Caps ad) de Cachoeiro.

No Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”, no Baiminas, será realizada, nos dias 19 e 26 de janeiro, às 9h, palestras voltadas para a saúde mental dos trabalhadores. Já na Policlínica Municipal “Bolivar de Abreu”, no bairro Santo Antônio, haverá uma palestra no dia 13 de janeiro, às 7h, sobre assuntos pertinentes ao tema da campanha.

A praça Jerônimo Monteiro receberá, nos dias 12 e 13 janeiro, das 10h às 19h, ações alusivas à campanha, com diversos serviços para o público. Haverá disponibilidade de atendimento com psicólogo, orientações a respeito dos serviços de saúde mental e psicológica disponíveis no município e, também, vacinação contra Covid-19 e Influenza (gripe).

Também na praça Jerônimo Monteiro, nos mesmos dias e horários, será realizada uma busca ativa de casos de Hanseníase, em ação do ‘Janeiro Roxo’, campanha destinada a conscientizar as pessoas sobre o diagnóstico e tratamento da doença.

Confira a programação!

Quarta-feira (12)

UBS Amaral – 13h – Palestra: Técnicas integrativas: Aromaterapia e Auriculoterapia. Palestrante: Fernanda Leite,Paula Marino e Viviane Izo.

UBS Itaóca – 8h – Sala de espera com as ACS: menos azul.

Segunda-feira (17)

UBS Village da Luz – 8h – Palestra: a importância de buscar ajuda diante do sofrimento mental. Palestrante: Wedson Ramos de Macedo.

Terça-feira (18)

PPG – 9h – Palestra: Janeiro Branco – Saúde mental do trabalhador em tempos de pandemia do Covid-19

UPA Marbrasa – 14h – palestra: janeiro branco e saúde mental.

Quarta-feira (19)

UBS Córrego dos Monos – 8h – Palestra: Quem cuida da mente cuida da vida. Palestrante: Enfermeiras da unidade.

PPG – 9h – Palestra: Saúde Mental do Trabalhador Frente a covid 19. Palestrante: Equipe do CEREST.

Caps-ad – 9h – Palestra: Janeiro Branco e promoção da saúde mental. Palestrante: Psicóloga Camila de Deus

Quinta-feira (20)

UBS Jardim itapemirim – 8h – Sala de espera: Janeiro Branco

Sexta-feira (21)

UBS Nossa Senhora Aparecida – 9h – Palestra: saúde mental voltado para os funcionários da UBS. Palestrante: enfermeira da UBS. Palestrante: psicóloga Marileira.

UBS Nossa Senhora da Penha – 7h – Palestra: Saúde Mental. Palestrante: Enfermeiras da unidade.

Sábado (22)

UBS BNH de Baixo – 7h – Palestra: prevenção a doenças neurológicas, sinais e sintomas para enfrentamento da pandemia no município. Palestrante: Dr. Diogo Ribeiro Ferrari.

Segunda-feira (24)

UBS Paraíso – 8h – Sala de espera: Importância de cuidar do psicólogo

ESF Aberlado Machado – 8h – Palestra: Cuidando da Saúde mental. Palestrante: enfermeira Letícia

Terça-feira (25)

UBS Novo Parque – 7h30 – Sala de espera com as enfermeiras da UBS: Cuidados com a saúde mental.

UPA Marbrasa – 14h – palestra: janeiro branco e saúde mental.

Quarta-feira (26)

PPG – 9h Palestra: Janeiro Branco e Saúde Mental. Palestrante: Camila de Deus.

Quinta-feira (27)

UBS Valão – 8h – Palestra: prevenção em saúde mental. Palestrante: enfermeira da UBS.

Segunda-feira (31)

UBS Gironda – 8h30 – Palestra: Saúde Mental e intoxicação Medicamentosa. Palestrante: Psicólogo Denian Tomazeli Gomes.

