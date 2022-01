Rapaz de Ibatiba desaparece na França e família pede ajuda para encontrá-lo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 27

Advertisement

Advertisement

A família do estudante Robson Amorim de Freitas, 32 anos, de Ibatiba, está passando por dias de angústia e desespero desde o último final de semana. É que os familiares do jovem não conseguem contato com ele desde o domingo (23), depois de Robson desaparecer no aeroporto Paris-Charles de Gaulle, na França, de onde embarcaria de volta ao Brasil. O rapaz morava na Irlanda, onde estudava inglês.

Continua depois da publicidade

Segundo a irmã, Cynthia de Freitas, o jovem sofre com problemas psiquiátricos – mas havia feito acompanhamento psicológico nos últimos anos – e estava bem. No entanto, a família acredita que ele tenha tido um surto, enquanto aguardava o voo para o Espírito Santo.

A última vez em que os parentes falaram com o estudante, ele estava no aeroporto francês. As horas se passaram e, sem notícias do desembarque, a família tentou contato com Robson por telefone. Sem sucesso, eles foram atrás da operadora e descobriram que o estudante não embarcou naquele voo para o país de origem.

Os familiares procuraram as autoridades do país e foram orientados a esperar o contato Robson. Segundo Cynthia, a polícia brasileira não pode intervir no caso, já que na França, qualquer pessoa tem o direito de ficar desaparecida. Caso alguém tenha informações que podem ajudar na localização de Robson, é só entrar em contato com a família pelo número (28) 99904-2009.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].