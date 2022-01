Proibido Estacionar: Sinalização será reforçada na rua da Casa de Roberto Carlos

Por Redação - Redação 15

A rua João de Deus Madureira, que dá acesso à Casa de Cultura Roberto Carlos, no bairro Recanto, em Cachoeiro, terá a sinalização de proibido parar e estacionar reforçada pela Prefeitura de Cachoeiro. A Subsecretaria de Trânsito fará, neste sábado (22), a reposição das placas de regulamentação.

Parar e estacionar naquela via é proibido há quase 10 anos, desde a inauguração do Corredor Cultural Roberto Carlos, que promoveu uma requalificação urbanística e viária no entorno do centro cultural.

Com o passar do tempo, a sinalização foi sendo indevidamente retirada do local e muitos condutores – por desconhecimento ou não – desrespeitam a regulamentação, parando ou estacionando veículos na rua.

Na próxima semana, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), em parceria com a Subsecretaria de Trânsito, fará um trabalho de conscientização na área, para alertar sobre a proibição. Após esse período, haverá intensificação da fiscalização de trânsito na via.

Apenas quem mora na rua João de Deus Madureira pode acessar a via com veículos, para estacioná-los nas garagens das casas. Caso algum morador não tenha garagem, ele deve fazer a solicitação de vaga gratuita na área do estacionamento rotativo mais próxima de sua residência. Para isso, basta fazer cadastro e anexar documentos na página www.cachoeiro.es.gov.br/cartaoresidencial.

A Semcult reforça que, além de ser a medida mais adequada, por se tratar do acesso a um patrimônio cultural, a proibição do estacionamento na rua está alinhada com o projeto de revitalização da área externa da Casa de Cultura Roberto Carlos, que a Prefeitura executará com o objetivo de fortalecer esse importante ponto turístico do município, que recebe milhares de visitantes e fãs do artista.

