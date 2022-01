Processo Seletivo: prazo de inscrição para trabalhar no Censo 2022 vai só até sexta (21)

Por Basílio Machado - Basílio Machado 33

Quem ainda está procurando uma vaga de trabalho para o ano de 2022, tem que se apressar. As inscrições do processo seletivo para recenseadores e agentes censitários do Censo Demográfico 2022 vão terminar na próxima sexta-feira (21). São 206.891 vagas temporárias no Censo para todo o país. Para se inscrever, é preciso acessar o site da organizadora do concurso.

De acordo com Bruno Malheiros, coordenador de Recursos Humanos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vagas são muito procuradas por universitários.

“Os alunos das universidades são parte do público que se interessa pelo trabalho de recenseador, e eles estão de férias neste momento. Além disso, muita gente que estava empregada com contratos temporários que expiraram no final de dezembro, estão buscando novas oportunidades”.

As provas, que seriam aplicadas em 27 de março, foram adiadas para 10 de abril de 2022.

Estão sendo oferecidas 183.021 vagas para recenseadores, com remuneração variável e horário de trabalho flexível; 18.420 para agente censitário supervisor, com salário de R$ 1.700; e 5.450 para agente censitário municipal, com salário de R$ 2.100. Os agentes censitários têm carga de trabalho de 40 horas semanais.

Com informações da Agência Brasil

