Primeiro desafio do Estrela do Norte em 2022 será contra o Democrata

No próximo dia 16 de janeiro, o Estrela do Norte comemora 106 anos de fundação. E o primeiro desafio de 2022 será na próxima quarta-feira (12), contra o Democrata, às 19h16 (horário em referência ao aniversário do clube), no Estádio Mário Monteiro, o Sumaré.

A disputa entre os alvinegros Sul capixaba e mineiro será pela disputa do Troféu Camilo Cola 2022. Os ingressos custarão R$ 10,00, e terá entrada liberada o sócio torcedor que estiver com mensalidade em dia. Na ocasião, a família do político Camilo Cola, falecido em maio do ano passado, fará a entrega do troféu à equipe campeã.

Na última segunda-feira (3), a diretoria do Estrela do Norte apresentou os 27 jogadores que compõem o elenco do time, e deu início aos treinamentos para a disputa do Campeonato Capixaba. O primeiro confronto do alvinegro será no próximo dia 29, às 15h, como visitante, contra o Rio Branco.

