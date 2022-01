Prefeitura de Cachoeiro vai sortear smartphones para quem se vacinar contra Covid-19

Por Redação - Redação 43

A Prefeitura de Cachoeiro vai sortear em março, três smartphones para quem estiver com o esquema vacinal em dia. O objetivo é estimular a vacinação dos moradores do município, que ainda não receberam as doses do imunizante contra Covid-19, disponíveis para suas respectivas faixas etárias.

Podem participar: adolescentes de 12 a 17 anos que tomarem a primeira ou segunda dose; adultos de 18 a 59 anos que tomarem a dose de reforço – disponível após quatro meses do recebimento da segunda dose – e pessoas de 60 anos ou mais que tomarem a terceira dose (reforço), disponível, para este público, três meses após a segunda aplicação. Serão contabilizadas as vacinas aplicadas até o dia 25 de fevereiro.

Não é necessário realizar cadastro ou inscrição prévia. Para o sorteio, que será conduzido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação de Cachoeiro (CTI) da Prefeitura, serão utilizados dados referentes à vacinação dos munícipes, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

O sorteio será realizado no dia 4 de março, com transmissão ao vivo pelas redes sociais, a partir das 10h. Os vencedores receberão contato dos servidores municipais para serem informados a respeito da retirada dos prêmios.

De acordo com a Prefeitura, os três smartphones sorteados na ação serão cedidos, voluntariamente, por uma empresa, não gerando custos para o município.

“Desde o início da vacinação temos buscado diversificar as estratégias para conscientizar a população sobre a importância da busca pelo imunizante. Essa é mais uma ação nesse sentido, mas com foco específico em estimular os públicos aptos a tomarem todas as doses que estejam disponíveis para eles, de modo a ampliar a proteção contra a Covid-19 ”, destacou o vice-prefeito de Cachoeiro e secretário Municipal de Governo e Planejamento Estratégico, Ruy Guedes, que também coordena o Serviço de Comando Operacional (SCO) para combate à pandemia no município.

“A vacina é o único meio de controlarmos a Covid-19, pois diminui, de forma acentuada, o risco de complicações decorrentes do agravamento da doença e, com isso, evita a sobrecarga dos sistemas de saúde. É muito importante que as pessoas se conscientizem de que tomar todas as doses da vacina é extremamente necessário”, ressaltou o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

