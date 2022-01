Prefeitura de Cachoeiro lança edital para instituições que ofereçam cursos gratuitos à população

Por Redação - Redação 28

A Secretaria Municipal de Educação (Seme), em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), lançou edital de chamamento para credenciar instituições públicas e privadas que queiram ser parceiras na oferta de cursos, treinamentos e especializações gratuitos, visando à formação de mão de obra profissional.

Os objetivos são os de fomentar e incentivar as políticas públicas de desenvolvimento social e econômico do município, proporcionando o acesso gratuito à qualificação que ajude no crescimento de profissionais. Outros editais semelhantes foram lançados em 2020 e 2021.

O edital e os documentos para se inscrever estão disponíveis em www.cachoeiro.es.gov.br/editais. As propostas devem ser protocoladas até o próximo dia 31 de janeiro, na Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) – localizada, provisoriamente, na rua Resk Salim Carone, bairro Gilberto Machado (atrás da Rodoviária).

As atividades de formação poderão ser desenvolvidas em dependências de unidades de ensino da rede municipal de Cachoeiro, com utilização de sua capacidade instalada. A execução da proposta deverá considerar o cronograma das atividades planejadas, em data e horários a serem definidos em comum acordo com a Seme.

As propostas cadastradas passarão por avaliação feita pela Comissão Mista de Avaliação de Propostas de Formação, formada por representantes da Seme e da Semdec.

