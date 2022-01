Praias do litoral sul que são ótimas opções para quem busca tranquilidade

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 37

O Espírito Santo é conhecido por ter um belo litoral e, a região sul, ostenta muito dessa beleza. São praias lindíssimas que durante o verão, ficam melhores ainda. Entretanto, algumas delas são pouco faladas, pouco conhecidas e até pouco frequentadas, chegando até a ser chamas de praias secretas.

Desta forma, separamos opções para quem gosta de aproveitar “mar, sombra e água fresca”, além de um visual incrível e com tranquilidade e pouca agitação.

Marataízes

A Praia das Falésias é um lugar incomum. Como o próprio nome já diz, o local é cercado por falésias que contrastam com o mar, criando uma paisagem exuberante. Lá tem paredões de 40 metros de altura e um cenário paradisíaco, que podem ser vistos as margens da rodovia.

Itapemirim

A Praia Maria Neném fica localizada na divisa com Piúma. Ela é bastante familiar e ótima para uma caminhada ao amanhecer e ao entardecer, na maré baixa. A temperatura da água é ótima, não é gelada e tem poucas ondas. O visual fica ainda mais deslumbrante em noite de lua cheia.

Praia Maria Neném Praia Maria Neném

Antes dela, em Itapemirim, temos a praia do Monte Aghá, também conhecida como praia do Martins, bem pequena, bucólica e aconchegante e a de Gamboa, que embora bastante visitada, seus extremos ainda são locais pouco explorados e de rara beleza natural.

Praia do Monte Aghá Praia do Monte Aghá

Praia da Gamboa Praia da Gamboa

Anchieta

Percorrendo o litoral de Anchieta é possível conhecer três lindas praias, a pouco menos de 5 km do centro da cidade: Balanço, Marvila e Boca da Baleia.

No sentido Praia do Coqueiro a Iriri, podemos conhecer as praias Balanço e Marvila. São pequenas, mas com um enorme visual. As águas são claras e o local é ideal para piqueniques com a família e os amigos.

Já no outro sentido da cidade, entre a sede e Castelhanos, tem a Boca da Baleia. O acesso é pelo trevo e mirante de Castelhanos. A praia possui areias e águas claras e é um local incrível para admirar o pôr do sol.

Piúma

A Praia do Portinho, mais conhecida como Pau Grande, é uma ótima opção para quem deseja relaxar nas sombras das castanheiras que enfeitam o local. Apesar de ser próxima da cidade, ela é pouca conhecida por turistas, sendo um dos locais mais privados e discretos da região, muito propícia para banho, prática de surf e caminhadas.

