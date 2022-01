Praça Jerônimo Monteiro recebe obras de acessibilidade e mobilidade em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deu início, nesta segunda-feira (24), às obras para a melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana na praça Jerônimo Monteiro e no seu entorno. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente (Semurb).

O primeiro dia de trabalho foi direcionado à preparação e ao isolamento da área, com bloqueio do estacionamento e de parte da pista, e início da retirada do pavimento para que sejam feitas as adequações. A previsão de duração das obras é de 30 dias.

Nesta primeira etapa, serão colocadas no acesso à praça três rampas, piso podotátil, quatro vagas de estacionamento acessíveis e uma das três faixas elevadas que serão construídas em todo o trecho das obras.

A requalificação abrangerá, nas demais etapas, todo o trecho entre a Ponte Municipal Fernando de Abreu (rua 25 de Março) e a rua Rui Barbosa (largo do Banco do Brasil).

Outras intervenções previstas são a implantação do primeiro trecho do circuito cicloviário da área central; deslocamento, modernização e ampliação do ponto de ônibus da praça; atualização da sinalização viária; e implantação do primeiro circuito totalmente acessível da cidade.

Aprovado pelo Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM), o projeto promoverá o reordenamento do espaço público dos eixos que concentram comércio e serviços, incluindo rearranjos da circulação em áreas prioritárias, buscando a otimização dos fluxos de pedestres, de ciclistas e do transporte coletivo e privado. As obras estão orçadas em R$ 1,5 milhão e serão executadas com recursos do Fundo do Plano Diretor Municipal – dinheiro que só pode ser aplicado em ações relacionadas a urbanismo e mobilidade.

“A praça Jerônimo Monteiro é um dos principais espaços públicos de Cachoeiro e precisa dessas adequações em acessibilidade, para que torne um local ainda mais inclusivo. Iniciamos as obras em janeiro, um período de menor movimento na cidade, e realizaremos as próximas etapas gradualmente, evitando, dentro do possível, maiores impactos para o trânsito de pessoas e veículos”, destaca o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória.