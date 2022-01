Policiais encontram drogas em cima de árvore em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 217

Advertisement

Advertisement

O primeiro dia do ano começou com apreensão de drogas em Cachoeiro de Itapemirim. Uma equipe da Força Tática e com apoio do cão farejador Messi localizou 44 papelotes de cocaína e 15 buchas de maconha na noite deste sábado (1), durante um patrulhamento na rua João Luiz Campos Jesus, no bairro Aeroporto. Os policias caminhavam numa área já conhecida pela movimentação do tráfico de drogas, quando o cão indicou que havia drogas em cima de uma árvore. Os policiais conseguiram localizar a sacola com os entorpecentes. Nesta ação, nenhum suspeito foi preso. Denúncias que ajudem o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do 181 ou 190.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].