Polícia Civil investiga caso de jovem que acordou com corte na barriga em praia de Guarapari

A Polícia Civil segue investigando um caso que ganhou as redes sociais nesta segunda-feira (31), e está sendo repercutido nacionalmente. Apesar de ter acontecido há duas semanas, a história veio a público recentemente.

Um jovem, de 20 anos, amanheceu em uma praia de Guarapari, com um corte profundo na barriga, em que era possível ver parte de seu intestino. Segundo o boletim de ocorrência, ele e uma amiga fizeram uso de drogas e acabaram dormindo na areia. Segundo informações da Polícia Militar, o local fica na Praia do Ermitão.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde deu entrada por volta das 7h30, no dia 16 de janeiro. Ele chegou a ser transferido para um hospital particular, onde ainda está internado. O quadro dele é estável. Ainda segundo a PM, o corte foi feito com caco de vidro.

Durante a semana, as famílias dos jovens deverão prestar depoimento. Até o momento, segundo a polícia, não há como afirmar se a jovem é responsável pelo crime. Por enquanto, ninguém foi preso. Em depoimento, ela informou que após o uso de drogas acabou perdendo a consciência e não se lembra de mais nada. A primeira recordação após acordar foi estar sendo socorrida pelos seus pais, com o corpo cheio de hematomas e cortes.

Em nota, a Polícia Civil informa que o fato é de conhecimento da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que já iniciou diligências para elucidar o caso. Até o momento não há como afirmar que a namorada da vítima esteja envolvida. Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

