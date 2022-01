Piúma realiza travessia marítima neste fim de semana

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 11

Cerca de 50 atletas entram no mar para a disputa da travessia marítima “Entre Ilhas”, em Piúma, neste domingo (23). O evento será realizado pela Federação Aquática Capixaba (FAC) e conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio de emenda parlamentar.

A prova terá um percurso de 4 quilômetros, passando entre as Ilhas do Gambá, do Meio e dos Cabritos. A concentração dos nadadores começa às 7 horas, próximo ao campo de futevôlei. Entre os destaques dos participantes da competição, está o grupo Mulheres do Mar, formado em Piúma, pela treinadora Márcia Pedroza, durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

O presidente da Federação Aquática Capixaba (FAC), Fernando Bisoli, espera que o evento siga acontecendo anualmente e que gere atletas promissores. “A nossa expectativa é de que essa travessia vire um evento cultural. O nosso principal objetivo é atrair a população e o público mais novo. E também incentivar a prática do esporte tanto no mar quanto na piscina, fortalecendo uma base de atletas, que, no futuro, poderá trazer premiações para o Estado”, disse.

Além da travessia em Piúma, a Federação Aquática Capixaba, também com apoio da Sesport, promove, no próximo domingo (30), o Circuito Jacaraípe de Águas Abertas. São esperados mais de 100 atletas para um percurso de 3 quilômetros.

