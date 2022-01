Parte da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar terá desvio parcial durante obras

Por Redação - Redação 33

O ciclo de investimentos para a modernização e ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Cachoeiro de Itapemirim chega à uma parte da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar na próxima segunda-feira (31), quando a BRK Ambiental iniciará a expansão do sistema de coleta de esgoto da região. A intervenção será na rotatória da Praça Gilberto Machado, próxima à Maternidade e o Pronto Atendimento Unimed. As obras acontecerão das 7h às 17h, contemplando um trecho de 210 metros.

No decorrer dos trabalhos será feito um desvio parcial do trânsito, com a faixa externa da rotatória permanecendo interditada e as demais faixas mantidas livres para o trânsito de veículos. Segundo o responsável pela área de Investimentos da BRK em Cachoeiro, Gabriel Brunoro Zigoni, o local será devidamente sinalizado e isolado.

A previsão é que a obra esteja finalizada na segunda quinzena de março, nesta primeira etapa. Essa mesma rede, no entanto, avançará nos dois sentidos da avenida em intervenções que ocorrerão na sequência. “A população passará a contar com um sistema mais moderno de esgoto. Entendemos que há incômodos comuns a este tipo de obra, por isso, nossas equipes estão orientadas para minimizar ao máximo qualquer inconveniente que venha a surgir”, disse Zigoni.

Outras duas obras da BRK Ambiental no sistema de coleta de esgoto de Cachoeiro seguem na rua Lourival Sales, no bairro Maria Ortiz, e na rua Albérico Guilherme Rosa, no bairro Paraíso. A expectativa é de que os trabalhos sejam finalizados nos dias 4 e 11 de fevereiro, respectivamente.

Para mais informações sobre as intervenções que ocorrem na cidade, a concessionária disponibiliza o telefone gratuito 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia. O contato também pode ser feito pelo site www.brkambiental.com.br e pelo e-mail [email protected]

