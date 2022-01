Não teve o rendimento esperado nos vestibulares? Saiba o que fazer

Por Redação - Redação 14

A preparação para o vestibular é levada a sério por muitos estudantes que querem começar uma faculdade, sobretudo nas universidades públicas que, no Brasil, não cobram pagamento de mensalidades.

No entanto, o medo e o desânimo podem surpreender candidatos que não tiveram bom rendimento nas provas de vestibular. Faltando cerca de duas semanas para a divulgação do resultado oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para 11 de fevereiro, os estudantes já tiveram acesso aos gabaritos das provas para conferência extraoficial do desempenho.

Mas com a alta concorrência nos cursos de ensino superior, nem todos conseguem a tão sonhada vaga. Ainda assim, é importante ficar atento a outras formas de ingressar na graduação sem a nota do Enem.

A professora de redação Letícia Flores, do Stoodi, listou algumas dicas importantes para os vestibulandos seguirem caso não tenham o rendimento esperado nos vestibulares. Confira!

Não é o fim da linha

Em primeiro lugar, lembre-se que você não é um número! Ser ou não aprovada(o) no vestibular não significa que você seja melhor do que ninguém, muito menos é o fim da linha. Existe um mundo de possibilidades para você.

Relembre e escreva suas metas

Escreva suas próximas metas pessoais que não dependam do resultado dos vestibulares e as mantenha em um lugar visível.

Faça um curso técnico ou livre

Com um tempo maior, você pode buscar por cursos técnicos e livres para enriquecer ainda mais o seu currículo e se aperfeiçoar na profissão que pretende seguir. Além disso, fazer atividades na área desejada te ajuda nos estudos e pode aumentar ainda mais sua motivação para mais um ano.

Verifique opções de vestibular ao longo do ano

Outra opção é buscar por oportunidades ao longo do ano. Existem os vestibulares aplicados de forma on-line e até mesmo os agendados, que não têm data específica para acontecer. Verifique a possibilidade nas instituições de ensino em que você gostaria de ingressar e não perca tempo.

Realize trabalhos voluntários

Além de aumentar a sua autoestima, o trabalho voluntário te ajuda no desenvolvimento de novas habilidades e te faz conhecer histórias de pessoas que passaram por situações mais desafiadoras do que as suas, trazendo muito aprendizado.

Não desista!

E por último, a dica mais importante: não desista! Você não é o único nem o primeiro a não ter passado no vestibular. Com certeza você é capaz de se organizar novamente e encarar mais uma vez esse desafio. Use isso como experiência e se mantenha motivado para ser bem-sucedido na próxima tentativa.

Bolsas de estudo para faculdade

Programas de inclusão educacional de iniciativas privadas oferecem bolsas de estudo para cursos de graduação presencial e a distância com descontos de até 70% nas mensalidades. É possível encontrar bolsas ao longo de todo o ano sem usar a nota do Enem. Por não ser financiamento, não é preciso pagar nenhum valor após a conclusão do curso.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

