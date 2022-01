Motorista que atropelou menina de 4 anos está solto, mas vai responder por diversos crimes

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 86

O homem responsável por atropelar uma criança de 4 anos, na zona rural de Domingos Martins, responderá por diversos crimes, mas em liberdade. O caso aconteceu no último sábado (22), na localidade de Tijuco Preto.

De acordo com a Polícia Militar, depois de atropelar a menina o motorista fugiu do local e só foi localizado na região de Alto Rio Lamego, em Santa Maria de Jetibá. Os militares foram até o sítio da família atrás do suspeito. Chegando ao local, foram informados que o motorista estava no centro da cidade.

Depois de uma ligação o homem voltou para casa e, sem reagir, foi detido, sendo encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dirigir sem habilitação e omissão de socorro.

O motorista foi liberado após pagamento de fiança. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

