Motociclista bate em carro, tem corpo lançado e atinge pedestre em Bom Jesus do Norte

Por Rafaela Thompson

Um motociclista e um pedestre ficaram gravemente feridos após um acidente, na manhã desta terça-feira (25), em Bom Jesus do Norte. Segundo populares, o homem que conduzia a moto bateu contra um carro, na Avenida Cristiano Dias Lopes, e com o impacto da batida, teve o corpo lançado contra um pedestre, que caminhava pela calçada.

O motorista envolvido no acidente, que é enfermeiro, prestou socorro às vítimas, que foram levadas por equipes do Samu a um hospital do município. A dinâmica do acidente não foi informada.

O motociclista teve fraturas expostas e o pedestre, um cabeleireiro conhecido na região, sofreu traumatismo craniano. Os dois estão hospitalizados e o quadro de saúde deles é grave. Já o motorista não teve ferimentos.

