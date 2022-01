Médica explica como evitar câncer de pele durante prática de exercícios ao sol

Por Redação - Redação 13

O verão é uma das estações do ano favoritas para caminhar e se exercitar na praia ou no calçadão. Entretanto, Lorraine Juri, médica radioterapeuta do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV), alerta que é preciso ter cautela com o tipo de tumor que mais atinge a população brasileira: o câncer de pele.

Alguns cuidados são fundamentais, como manter a pele sempre limpa e hidratada, e utilizar o protetor solar diariamente, aplicando cerca de 30 minutos antes da caminhada.

“É importante evitar exposição ao sol nos horários mais quentes (entre 10h e 16h), beber bastante líquido e não esquecer de reaplicar o filtro a cada 3 horas, principalmente se for uma pessoa que transpira muito durante os exercícios”, orientou Lorraine.

A médica recomendou ainda o uso de óculos de sol com lentes UV, chapéus ou bonés, além de roupas confortáveis durante a atividade física. Além disso, a pandemia da Covid-19 não acabou e, por isso, é necessário evitar aglomerações, principalmente por causa da circulação da variante ômicron. Isso significa não caminhar nos horários de maior movimento nos calçadões e proteger nariz e boca para não se contaminar.

“É preciso usar a máscara sempre! Ainda mais agora que os casos estão aumentando mais uma vez”, destacou.

Segundo a especialista, lesões indicativas de câncer de pele têm características marcantes, como aparência elevada e brilhante, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida e que sangra facilmente; pinta preta ou castanha que muda de cor e textura; e mancha ou ferida que não cicatriza e cresce, apresentando coceira, crostas ou sangramento.

Em caso de surgimento de algum desses sinais, a orientação é procurar um dermatologista para exames mais detalhados.

Médica fala sobre novos casos de câncer

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), as lesões de pele não melanoma são as mais frequentes no Brasil e correspondem a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Para este ano, a expectativa é de que 176 mil novos casos sejam registrados.

Lorraine Juri explicou que em um país tropical como o Brasil, com alta incidência solar durante todo ano, o tumor de pele é ainda mais frequente.

“No caso dos brasileiros, o problema se torna mais grave porque grande parte da população ainda não tem o hábito de passar filtro solar antes de se expor ao sol. Muitos utilizam somente quando vão à praia ou piscina”, ressaltou.

A médica ainda disse que histórico familiar, características da pele – quanto mais clara ela for, mais propensa é para desenvolver câncer – e excesso de exposição solar, são alguns fatores de risco para a doença.

Tratamento com radioterapia

A radioterapia é uma das modalidades de tratamento utilizada para combater o câncer de pele, com altos índices de cura, sendo que os tipos mais comuns são os carcinomas basocelular e espinocelular. Além disso, ela também trata tumores mais agressivos da pele, como melanoma e tumores de células de Merkel.

A radioterapia pode ser usada de forma exclusiva, junto com outro tratamento ou depois de uma cirurgia. O tipo de radiação varia de acordo com o tipo de tumor.

