Marataízes: tradicional Caminhada Litorânea vai acontecer neste sábado (29)

Por Basílio Machado - Basílio Machado 19

Os turistas e moradores do balneário de Marataízes e região terão a oportunidade, neste final de semana, de conhecer uma das mais belas paisagens da costa capixaba. Para tanto, vai precisar acordar cedo e botar o pé na estrada, ou melhor, na praia. Acontece neste sábado (26) a 16ª edição da tradicional Caminhada Litorânea de Marataízes.

O roteiro começa pela paradisíaca Praia das Falésias, passa pela Lagoa do Siri e culmina na Praia da Colônia, onde será feita a confraternização entre os participantes. Na chegada, após um percurso de três horas, terão direito a show com a Banca Mundo & Cia, no antigo Bar do Geredys. A organização do evento espera a participação de 300 pessoas, sem restrição de idade.

A concentração para a caminhada será no restaurante Capitão Gancho, na praia da Colônia, às 6h00, onde será servido o café da manhã. De lá, os participantes seguem para a Praia do Nicinho, onde terá início a caminhada.

As inscrições para participar da caminhada podem ser feitas em Marataízes, na antiga Casa do Artesão (Valéria Aguiar Artesanato) e em Cachoeiro, na Villamix, no Centro da cidade. Existe ainda a opção da pessoa se inscrever pela internet, diretamente no site da ONG (www.caminhadasetrilhas.com.br). O passaporte (kit) custa R$ 50,00.

Segundo José Luiz Madureira, idealizador da ONG Caminhadas e Trilhas, que organiza o evento, a Caminhada Litorânea valoriza e chama a atenção para as belezas do litoral de Marataízes. “É nossa intenção mostrar que temos praias lindas, com história, paisagens, cultura e diversidade. Muitos só conheciam até a Lagoa do Siri. Hoje, depois de 16 anos, a ONG tem orgulho de deixar um legado muito legal” – disse.

Fique por dentro

Da Caminhada Litorânea surgiu a Unidade de Conservação Monumento Natural Municipal Falésias de Marataizes, a preservação e cultura de cuidado com a restinga, a preservação dos ninhos das corujas buraqueiras, o alerta para o cuidado com as tartarugas marinhas, o alerta para a pesca descontrolada do peroá e a divulgação das praias do caminho da Caminhada. Toda edição tem um objetivo/alerta, que este ano é “Plante Árvores nas Cidades.

Dicas para a caminhada:

1 – Café da manhã no Capitão Gancho (antigo Samburá) e sai de lá de carretão.

2 – São aproximadamente 3 horas de caminhada.

3 – Caminha-se o quanto quiser pois tem ônibus/resgate em todo o caminho.

4 – Uma ambulância da Unimed vai acompanhar o trajeto.

5 – Nas praias do percurso terá água e frutas.

6 – Na chegada (no antigo Geredys) terá um Show com o Mundo e Cia por volta das 13hs e os restaurantes ao lado (Sala do Mar/Suíço e o Machu Pitchu/Peruano) terão um cardápio variado para atender aos caminhantes.

