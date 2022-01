Mais de 40% dos atendidos em ponto de testagem de Cachoeiro estão infectados pela Covid-19

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 117

Advertisement

Advertisement

Por conta das aglomerações nas festas de fim, o número de pessoas com sintomas gripais procurando atendimento com suspeita de infecção de Covid aumentou em Cachoeiro de Itapemirim. De 1.195 testes realizados de segunda (24) até esta quarta-feira (26), mais de 42% deram positivo para a doença.

Continua depois da publicidade

De acordo com informações da Prefeitura de Cachoeiro, 511 dos testes feitos nesses três dias deram resultado positivo para o vírus, e isso apenas no ponto de testagem da faculdade Multivix. No local também está sendo realizada a vacinação para quem precisa completar o calendário vacinal.

As pessoas que testam positivo recebem atestado médico e a orientação de fazer isolamento social. A testagem é uma forma de oferecer um diagnóstico precoce da doença e a combater a disseminação do vírus.

O atendimento na faculdade, que fica no bairro Independência, em Cachoeiro, acontece das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira e ocorre por ordem de chegada. Não é preciso fazer agendamento, mas tem de ficar atento ao número de senhas que são distribuídas durante o dia.

Continua depois da publicidade

E vale a pena ressaltar a pandemia ainda persiste e os cuidados não podem parar. É preciso usar máscara, lavar as mãos, fazer uso do álcool 70% e principalmente evitar aglomerações.

Saiba qual desses locais é a opção mais adequada para seu caso:

Ponto itinerante

O atendimento no ponto itinerante de testagem é livre: pode ser feito por pessoas com ou sem sintomas gripais. Nesta semana, até sexta-feira (28), ele funcionará das 8h às 12h e das 13h às 15h, no campus da faculdade Multivix, no bairro Independência (rua Moreira, prédio do antigo Ateneu). São oferecidos 450 testes por dia. Quem testa positivo já sai do local com atestado médico e orientação para cumprir o período de isolamento domiciliar.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Já nas UBS dos bairros e distritos, os testes são direcionados às pessoas com sintomas gripais considerados leves, como coriza, garganta inflamada e espirros. Cada unidade oferece, em média, 40 testes por dia – 20 a partir das 8h e mais 20 a partir das 13h, de segunda a sexta. Antes, o paciente é avaliado por profissional de saúde.

É importante que a população compreenda que a oferta de testes é apenas um dos muitos serviços rotineiros que são realizados nas UBS.

Unidades de Pronto Atendimento

Paras as unidades de Pronto Atendimento (PA) do município – do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no bairro Baiminas, a UPA do bairro Marbrasa e o PA do distrito de Itaoca – devem se dirigir somente as pessoas com sintomas respiratórios mais graves, como falta de ar, febre alta e dores intensas.

Os PAs funcionam 24h, todos os dias, e estão realizando, em média, 250 testes por dia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].