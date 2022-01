Mãe e filha morrem após serem atropeladas na ES 185, em Ibitirama

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 390

Três pessoas de uma mesma família foram atropeladas na noite do último domingo (23), no distrito de São Francisco, em Ibitirama. Pai, mãe e filha estavam em um acostamento na rodovia ES 185, km 45.

Eles foram atingidos por um carro, modelo Fiat Uno de cor preta, que seguia sentido Iúna X Ibitirama. O acidente aconteceu por volta de 19h30. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Ellen Jessica Coimbra Rocha, de 13 anos, morreu no local. A mãe dela, Maria José Coimbra Rocha, de 44 anos, que teve uma das pernas amputadas com o impacto da batida, chegou a ser socorrida por equipes do Samu, mas veio a óbito logo após dar entrada no Pronto Atendimento do município.

A outra vítima também foi encaminhada ao PA de Ibitirama e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual de São José do Calçado, com diversas fraturas.

A Polícia Militar informou que foram realizadas buscas, entretanto, o motorista e o veículo não foram localizados.

Populares protestam pela morte de mãe e filha

Populares chegaram a protestar no local, na noite do domingo, queimando madeira e pneus. A rodovia foi liberada pouco tempo depois.

