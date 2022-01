Jovem de 19 anos é preso em Alegre e moto roubada é recuperada

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 82

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram, na noite de quinta-feira (26), um jovem, de 19 anos, no município de Alegre. Com ele, estava uma moto roubada.

Segundo informações da PM, militares realizavam o patrulhamento tático, por volta das 21h, pelo bairro Pavuna, na BR482, próximo a uma loja de autopeças, quando visualizaram um indivíduo em uma motocicleta Honda CG125 de cor verde.

Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, entretanto, ao verificarem no sistema, seu nome estava com um mandado de prisão em aberto. Além disso, ao consultarem a placa da motocicleta que suspeito pilotava, foi identificado que se tratava de um veículo com restrição de furto/roubo.

Diante do flagrante, o veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran-ES, de Guaçuí, e o jovem encaminhado a 6° Delegacia Regional de Alegre.

