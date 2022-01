Jogadores do Estrela fazem exames para o Capixabão

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 36

Em preparação para a temporada 2022 do Campeonato Capixaba, os jogadores do Estrela do Norte passarão por exames médicos no Hospital Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (5). O grupo, formado por 27 atletas, fará eletrocardiograma e hemograma, além de teste para a Covid-19.

A estreia do clube na competição acontece no próximo dia 29, às 15h, no Kleber Andrade, em Cariacica, contra o Rio Branco.

Patrocinadora

A Unimed Sul Capixaba, por mais um ano, é patrocinadora do Estrela do Norte. Para a temporada, os jogadores contam com um centro médico que foi totalmente reformulado em 2020. O espaço recebeu melhorias na estrutura física e ganhou novos materiais e equipamentos.

O presidente do Estrela, Bruno Mazzocco, afirmou que o clube entra para a competição para disputar o título. “Temos um trabalho sério, um elenco forte e uma comissão técnica altamente profissional. Para completar, somos apoiados por empresas como a Unimed Sul Capixaba, o que mostra a credibilidade do Estrela em conseguir manter um patrocinador deste nível”, disse.

Apresentação dos jogadores

Na tarde dessa segunda-feira (3), o Estrela do Norte fez a apresentação do elenco que disputará o Campeonato Capixaba 2022. Além dos 27 atletas, o treinador Antônio Carlos Roy contará com oito membros da comissão técnica, que já deram início a preparação dos jogadores.

