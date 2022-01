Itapemirim: técnicos promovem educação ambiental na orla e lagoa Guanandy

Por Basílio Machado - Basílio Machado 5

Com objetivo de promover a conscientização sobre o descarte correto do lixo, técnicos do Meio Ambiente de Itapemirim estão promovendo ações de conscientização nas praias do balneário e na lagoa de Guanandy. Eles ensinam aos frequentadores e banhistas os cuidados que se deve ter para a preservação ambiental desses locais.

A ação é parte do projeto “Praia Viva, Praia Limpa” que começou no último sábado (8) e se estenderá até o dia 29 de janeiro. O objetivo é conscientizar banhistas, turistas e visitantes sobre o descarte correto do lixo produzido.

A ação do último sábado (8) foi realizada na lagoa Guanandy, um dos pontos turísticos mais frequentados durante o verão. Na lagoa, houve distribuição de sacolas plásticas para limpeza do local. Além da conscientização, os técnicos também realizaram uma ação de limpeza no entorno da lagoa.

“Trata-se de um projeto iniciado na lagoa Guanandy, um ecossistema bastante frequentado nessa época do ano, para que os turistas e visitantes possam utilizar a lagoa com preservação, lançando o lixo nos locais corretos”, enfatizou o secretário municipal de Meio Ambiente, Jean Paz Roza.

No próximo sábado (15), as abordagens educativas serão realizadas na orla de Itaoca. Depois, será a vez das praias de Itaipava e, em seguida, a de Gamboa.

